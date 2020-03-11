Свердловская область получит 396 миллионов рублей на голосование по Конституции РФ
Свердловской области из федерального бюджета будет выделено 396 миллионов рублей на голосование по поправкам в Конституцию РФ, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу регионального избиркома.
Почти 70% этих средств будет направлено на оплату членов участковых избирательных комиссий. Также в избиркоме не исключили возможность выделения средств из областного бюджета.
Представители комиссии сообщили, что принципы голосования будут почти такими же, как и в случае обычных выборов. В Свердловской области организуют 2,5 тысячи избирательных участков. Списки участников будут составлены по аналогии со списками избирателей, а явку учитывать будут как и на выборах.
Пока нет окончательного решения по поводу видеонаблюдения на участках. Кроме того, не решено окончательно, будет ли проведено досрочное голосование за три дня до 22 апреля.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ планируется провести 22 апреля. Они подразумевают усиление власти президента, наделение его дополнительными полномочиями по назначению судей, а также распределение полномочий между другими ветвями власти. Более того, в Госдуме вчера, 10 марта, выдвинули предложение обнулить президентские сроки для Владимира Путина, чтобы он мог переизбраться на пост президента. Это предложение было принято во втором чтении вместе с другими поправками в Конституцию.