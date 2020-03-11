В Москве прошли пикеты против обнуления президентских сроков
Сегодня, 08:45ПолитикаФото: Василий Дикарев/РБК
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10 марта в Москве на Боровицкой площади прошла серия одиночных пикетов против обнуления президентских сроков, пишет РБК.
В акции протеста приняли участие порядка 50 человек. Инициаторами пикетов выступили активист Алексей Миняйло и депутат Илья Азар. На месте дежурили сотрудники полиции. По словам участников акции, вмешательство силовиков не потребовалось.
Напомним, вчера на пленарном заседании Госдумы касательно поправок в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Нижняя палата парламента взяла паузу для обсуждения вопроса, а в Госдуму прибыл президент России Владимир Путин. Он выступил с обращением, заявив, что решать данный вопрос должны россияне и Конституционный суд. Госдума при этом проголосовала за принятие поправок.
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