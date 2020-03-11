В Москве прошли пикеты против обнуления президентских сроков

В акции протеста приняли участие порядка 50 человек. Инициаторами пикетов выступили активист Алексей Миняйло и депутат Илья Азар. На месте дежурили сотрудники полиции. По словам участников акции, вмешательство силовиков не потребовалось.

Напомним, вчера на пленарном заседании Госдумы касательно поправок в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Нижняя палата парламента взяла паузу для обсуждения вопроса, а в Госдуму прибыл президент России Владимир Путин. Он выступил с обращением, заявив, что решать данный вопрос должны россияне и Конституционный суд. Госдума при этом проголосовала за принятие поправок.