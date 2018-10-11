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Вице-мэр Евгений Архипов покинул пост в администрации Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вице-мэр Евгений Архипов покинул пост в администрации Екатеринбурга

Сегодня, 13:32Политика
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