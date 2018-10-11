Вице-мэр Евгений Архипов покинул пост в администрации Екатеринбурга

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Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов уволен.
Сюжеты: Екатеринбург
Евгений Архипов занимал пост вице-мэра с марта 2017 года. Ранее он возглавлял администрацию Ленинского района.
Как сообщил источник «ЕАН», замглавы администрации Екатеринбурга уволен, однако помощник Евгения Архипова сообщил, что официальных бумаг не видел, а его начальник продолжает выполнять свои непосредственные обязанности.
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