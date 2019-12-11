Дети и образование: губернатор остался доволен школой № 100 в Нижнем Тагиле
В рамках рабочей поездки в Нижний Тагил глава региона Евгений Куйвашев посетил недавно открывшуюся школу № 100.
В учреждении продемонстрировали мультфильмы школьников в местной телестудии, показали кабинеты, издательский центр, актовый и спортивный залы, а также интерактивную доску с расписанием, картой школы и дополнительной информацией.
У губернатора не было возможности посетить школу. Сегодня показываем насколько реализована комплексная безопасность образовательного учреждения, по каким направления она действует. Наверно, для города Нижний Тагил это хорошая возможность сказать спасибо за поддержку областным властям, за то, что эта школа всё-таки появилась. Я думаю, мы постарались показать то, что мы уже за три месяца смогли сделать. Нам показалось, Евгению Владимировичу понравилось, сказал директор школы Дмитрий Язовских.
Губернатор остался доволен проведённой экскурсией и общением с учениками школы.
Напомним, на строительство инновационной школы № 100 было выделено 800 миллионов рублей. Это современный проект, разработанный с учётом необходимости обучения 1200 школьников (51 класс) исключительно в одну смену. Застройщиком выступила компания «УралИнжиниринг».