Дети и образование: губернатор остался доволен школой № 100 в Нижнем Тагиле

У губернатора не было возможности посетить школу. Сегодня показываем насколько реализована комплексная безопасность образовательного учреждения, по каким направления она действует. Наверно, для города Нижний Тагил это хорошая возможность сказать спасибо за поддержку областным властям, за то, что эта школа всё-таки появилась. Я думаю, мы постарались показать то, что мы уже за три месяца смогли сделать. Нам показалось, Евгению Владимировичу понравилось, сказал директор школы Дмитрий Язовских.