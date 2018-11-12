Отделается выговором: губернатор Свердловской области оставил Глацких в должности
Сегодня, 16:13ПолитикаФото: «Областная Газета»
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Директор департамента молодежной политики Ольга Глацких получит выговор за высказывание о том, что родителей молодежи «государство рожать не просило».
Выговор будет объявлен директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких. Данное дисциплинарное наказание выбрал глава региона Евгений Куйвашев, информирует URA.RU.
Ольга Гладцких была отстранена от должности после того, как высказалась, что «государство в принципе никому ничего не должно» и что родителей государство рожать их детей «не просило».
После этих слов была организована проверка СКР деятельности свердловского департамента, а также Глацких была выведена из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», а Николай Цуканов предложил на эту должность 27-летнего советника аппарата полпреда президента РФ и секретаря окружного совета по молодёжной политике Сергея Конева.
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