Глацких улетела на Сейшелы на время проверки СКР в свердловском департаменте

Финансовая сторона деятельности Департамента молодёжной политики Свердловской области, который возглавляла Ольга Глацких, проверяется Следственным комитетом России.

Будет устанавливаться правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся департамент молодежной политики Свердловской области, сообщает Следственное управление СКР по Свердловской области.

По информации EADaily, Глацких организовала лагерь для одарённых детей в элитном отеле «Панорама». Данный лагерь функционировал в рамках фонда «Золотое сечение», учреждённого Евгением Куйвашевым. На нужды детей было выделено 64,3 млн рублей, на каждого подростка резервировались 80 тысяч рублей за смену в 21 день.

По словам депутата Законодательного собрания Вячеслава Вегнера, реальные затраты на каждого школьника составили 164 тысячи рублей. По его мнению, работа с одаренными детьми, проводимая Глацкой – ни что иное, как «профанация и прожигание бюджетных средств». Депутат заявил, что конкретной работы по поиску детей и приглашению профессионалов для работы с ними не велось.

Плоха кадровая политика, когда люди назначаются исходя из какой-то личной приближенности, заявил Вегнер.