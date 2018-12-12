Подготовка к Глобальному саммиту GMIS-2019 началась в Екатеринбурге
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в июле 2019 года Глобального саммита производства и индустриализации в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге началась подготовка к проведению GMIS-2019, который пройдет в июле 2019 года. Согласно распоряжению премьер-министра РФ, Минпромторг России должно подготовить в течение двух месяцев предложение по составу организационного совета, организационно-техническое обеспечение, которое будет также возложено на министерство промышленности и торговли.
Также содействие в подготовке и проведении саммита Екатеринбургу окажут федеральные органы исполнительной власти и органы госвласти субъектов РФ.
Министерство иностранных дел России должно будет обеспечить выдачу виз по заявкам оргкомитета участникам GMIS-2019 и представителям прессы.
Финансирование саммита будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных Минпромторгу РФ на финансовый год и плановый период, сообщает «Областная газета».
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