Подготовка к Глобальному саммиту GMIS-2019 началась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге началась подготовка к проведению GMIS-2019, который пройдет в июле 2019 года. Согласно распоряжению премьер-министра РФ, Минпромторг России должно подготовить в течение двух месяцев предложение по составу организационного совета, организационно-техническое обеспечение, которое будет также возложено на министерство промышленности и торговли.

Также содействие в подготовке и проведении саммита Екатеринбургу окажут федеральные органы исполнительной власти и органы госвласти субъектов РФ.

Министерство иностранных дел России должно будет обеспечить выдачу виз по заявкам оргкомитета участникам GMIS-2019 и представителям прессы.