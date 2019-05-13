Службу заказчика городского хозяйства возглавил Борис Моров

Дмитрий Шамин, возглавивший Службу заказчика в июне 2018 года, вернулся в Санкт-Петербург. По словам источника TagilCity.ru в мэрии, его увольнение произошло по семейным обстоятельствам.

Как ранее сообщало наше информагентство, новым директором МКУ стал Борис Моров, работавший в последнее время заместителем директора МУП «Тагилдорстрой». Известно, что 61-летний специалист является креатурой главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Моров — выпускник физтеха УПИ (ныне УрФУ), трудился на руководящих должностях в Екатеринбурге, работал в ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил», которое собиралось строить в Нижнем Тагиле мусоросортировочный комплекс.