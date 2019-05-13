Службу заказчика городского хозяйства возглавил Борис Моров

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Директор Службы заказчика городского хозяйства Дмитрий Шамин ушел в отставку. С понедельника, 13 мая, муниципальное казенное возглавил замдиректора «Тагилдорстроя» Борис Моров, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Дмитрий Шамин, возглавивший Службу заказчика в июне 2018 года, вернулся в Санкт-Петербург. По словам источника TagilCity.ru в мэрии, его увольнение произошло по семейным обстоятельствам.
Как ранее сообщало наше информагентство, новым директором МКУ стал Борис Моров, работавший в последнее время заместителем директора МУП «Тагилдорстрой». Известно, что 61-летний специалист является креатурой главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Моров — выпускник физтеха УПИ (ныне УрФУ), трудился на руководящих должностях в Екатеринбурге, работал в ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил», которое собиралось строить в Нижнем Тагиле мусоросортировочный комплекс.
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