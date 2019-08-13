В Свердловской области усилена система противопожарной безопасности

С начала года из огня спасены 133 человека, из них 32 ребенка, зарегистрировано не менее 1,5 тысячи пожаров. Число пострадавших, по сравнению с данными прошлого года, снизилось на 33%. Кроме того, для тушения пожаров в Свердловской области приобретено 15 новых автоцистерн и семь подъемников. В этом году анонсировано приобретение 23 автомобилей высокой проходимости.