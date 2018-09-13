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«Единая Россия» в Екатеринбурге получила больше голосов, чем в 2013 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Единая Россия» в Екатеринбурге получила больше голосов, чем в 2013 году

Сегодня, 15:25ПолитикаФото: rbk.ru
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