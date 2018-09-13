«Единая Россия» в Екатеринбурге получила больше голосов, чем в 2013 году

В целом, если характеризовать итоги выборов в органы местного самоуправления, 82 из 120 депутатских мандатов принадлежит представителям партии «Единая Россия», 10 – Коммунистической партии Российской Федерации, 8 – «Справедливой России», 6 – Либерально-демократической партии, 1 – партии «Яблоко», 13 – выдвинутым в порядке самовыдвижения, сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

В столице области распределение голосов между партиями было обусловлено двумя противоборствующими сторонами.

Как известно политической тусовке города Екатеринбурга, борьба на выборах в свердловский административный центр проходила между двумя центрами силы, названные теми же политологами «Список Тунгусова» и «Широкая объединённая оппозиция = Список губернатора». Кандидаты от обеих группировок наполняли состав «Единой России», а также разделились строго по оставшимся партийным франшизам (Тунгусов - КПРФ, РППС, губернатор Куйвашев - СР, ЛДПР, «Яблоко» и ГП),рассказывает политолог Роман Зыков.

В итоге в Екатеринбурге продемонстрирована высокая конкуренция между партиями: это видно из данных избиркома Свердловской области по итогам выборов. По итогам ЕДГ в Екатеринбурге «Единая Россия» получила 31,57%, КПРФ - 23,02%, «Справедливая Россия» - 20,66%, ЛДПР набрала 13,77%, «Яблоко» - 5,44%.

Кроме того, пенсионная реформа, за которую по сути высказались все участвовавшие в свердловской гонке политические партии, распределила голоса между партиями более равномерно, нежели это происходило ранее.

Явка, считающаяся высокой с точки зрения ранних прогнозов (10-15 против 20-25), является совокупностью применённых мобилизационных технологий. Уверяю, подавляющее большинство горожан не в курсе было вообще, кто такой Тунгусов или некий рвущийся к власти криминал. Да к этому большинству никто и не обращался. Мало того, обида на пенсреформу привела к предательству части отрядов принужденных - голоса за партии ушли СР и КПРФ. Снятие популярной в городе РППС также придало левакам по мандату, оценивает итоги голосования Зыков.

При этом митинги, проходившие накануне и в день выборов, не подорвали позиции «Единой России»: по всей стране за эту партию проголосовало в среднем более 60% избирателей.