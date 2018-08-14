Суд отменил регистрацию Юлии Михалковой на выборы в гордуму Екатеринбурга

Поводом к отмене регистрации Михалковой стал, по мнению СМИ, формальный факт: в данных тех, кто подписался за выдвижение актрисы, были найдены ошибки. К примеру, где-то перепутали номер паспорта. По мнению суда, это фактически несоответствие.

Фактически это несоответствие, но избирательная комиссия своим решением признавала эти подписи действительными, так как в одном случае забывали указать корпус дома, в другом неправильно писали номер документа,рассказали в избиркоме Екатеринбурга.