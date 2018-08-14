Свердловские власти выделят 14 млн рублей на видеонаблюдение за выборами в гордуму

Видеокамеры будут установлены в большинстве избирательных участков в столице Урала. Организация видеонаблюдения обойдется в сумму около 14 миллионов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда Свердловской области.

Ранее в избиркоме от идеи с видеокамерами отказались по причине дороговизны. Однако в пятницу, 10 августа, на совещании с главой администрации Александром Якобом вопрос о применении видеонаблюдения был решен.