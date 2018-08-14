Свердловские власти выделят 14 млн рублей на видеонаблюдение за выборами в гордуму
Сегодня, 08:00Политика
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Власти Свердловской области взяли на себя обязательства по финансированию установки видеокамер на предстоящих выборах депутатов городской думы.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: РИА «Новый день»
Видеокамеры будут установлены в большинстве избирательных участков в столице Урала. Организация видеонаблюдения обойдется в сумму около 14 миллионов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда Свердловской области.
Ранее в избиркоме от идеи с видеокамерами отказались по причине дороговизны. Однако в пятницу, 10 августа, на совещании с главой администрации Александром Якобом вопрос о применении видеонаблюдения был решен.
Также на выборах будут установлены металлоискатели, которые использовались во время президентской кампании. Всего в Екатеринбурге для избирателей будут работать 573 участка, 21 из которых будет временным, т.е. расположенным в больницах, аэропорту и даже СИЗО.
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