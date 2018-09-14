Владислав Пинаев будет защищать бюджет Нижнего Тагила перед депутатами Заксобрания

Стратегия бюджета Нижнего Тагила определена на период с 2019 по 2022 годы. Теперь врио главы Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву нужно защитить ее перед руководством Свердловской области и депутатами Заксобрания.

Основная задача — обосновать реализацию и добиться финансовой поддержки таких объектов, как мост через Тагильский пруд и легкоатлетический манеж в Дзержинском районе.

Также предстоит побороться за увеличение областного финансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог, переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство новых школ, благоустройство дворов и оснащение трамвайного парка новыми вагонами.