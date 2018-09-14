Владислав Пинаев будет защищать бюджет Нижнего Тагила перед депутатами Заксобрания
Сегодня, 11:00Политика
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14 сентября врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступит перед депутатами Заксобрания Свердловской области с защитой бюджета города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Стратегия бюджета Нижнего Тагила определена на период с 2019 по 2022 годы. Теперь врио главы Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву нужно защитить ее перед руководством Свердловской области и депутатами Заксобрания.
Основная задача — обосновать реализацию и добиться финансовой поддержки таких объектов, как мост через Тагильский пруд и легкоатлетический манеж в Дзержинском районе.
Также предстоит побороться за увеличение областного финансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог, переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство новых школ, благоустройство дворов и оснащение трамвайного парка новыми вагонами.
Все эти работы входят в программу по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».
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