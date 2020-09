Стало известно когда Долгоруков получит удостоверение депутата гордумы Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле Александру Долгорукову будет вручено удостоверение депутата гордумы, сообщают ИА «Все Новости».

После того, как 16 сентября будут обнародованы результаты довыборов, по избирательному законодательству пройдет процедура регистрации кандидата. В четверг Александру Долгорукову будет вручено удостоверение. Отмечается, что оно будет временным и является подтверждением победы на довыборах. Постоянный документ будет выдан уже в думе. После этого Долгоруков сможет приступить к своим обязанностям. При этом отдельной церемонии передачи мандата не предусматривается. Работать депутат будет в местном парламенте без освобождения от основной работы. Ему предстоит определиться с деятельностью в одной из профильных комиссий и написать заявление. Седьмой созыв будет работать до 2022 года. Потом пройдут очередные выборы. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле прошли довыборы в городскую думу по одномандатному округу № 10. В результате победителем стал Александр Долгоруков, являющийся представителем партии «Единая Россия». Он набрал 42% голосов избирателей. Назван победитель довыборов в гордуму Нижнего Тагила

