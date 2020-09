Росгвардия, наблюдатели и безопасность. Как проходят довыборы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сегодня, 13 сентября, проходят довыборы в городскую думу по 10 одномандатному округу. О ситуации на участках расскажет TagilCity.ru.

Избирательные участки открыли свои двери в 08.00. Около 20 тысяч граждан из районов Выя, Лебяжки и поселков Кирпичный, Пырловка и Евстюниха могут оставить свои голоса за кандидатов. По данным главы избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидии Брызгаловой, на 15.00 явка составила 8,7% (1651 человек). Наблюдатель одной из партий на избирательном участке в Доме творчества Ленинского района заявил, что явка очень низкая. Хотелось, чтобы тагильчане шли активнее. К работе на участке претензий, нет, как и к комиссии,сказал наблюдатель. Председатель комиссии Ольга Королькова тоже отметила, что явка низкая. По ее словам, на досрочном голосовании было больше людей. На каждом участке соблюдаются требования безопасности, касающиеся недопущения распространения коронавируса. Регистраторы работают в медицинских масках, перчатках и защитных халатах. Безопасность на избирательных участках Photo: TagilCity.ru Каждому избирателю предоставляется маска, одноразовые перчатки и ручка. Одноразовые комплекты Photo: TagilCity.ru За ходом голосования наблюдают представители независимого движения «Голос». Один из наблюдателей в школе № 10 рассказал, что нарушений на данный момент не зафиксировано. Комиссия предоставляет наблюдателям доступ ко всем документам. Работа участка идёт в штатном режиме,рассказал TagilCity.ru наблюдатель. Он добавил, что при выявлении нарушения может быть вызвана полиция, подана жалоба председателю комиссии. Кроме того, наблюдатель имеет право записать инцидент на видеокамеру или обратиться в СМИ. В ДК «Юбилейный» за охраной порядка на голосовании следят полицейские и Росгвардия с металлоискателями. Избирательные участки По словам членов комиссии избирательного участка, такое у них происходит впервые. На остальных участках работают только полицейские. На всех избирательных участках проводится вакцинация от гриппа. Каждый желающий может не просто прийти и оставить свой голос, но и поставить прививку. Вакцинация Photo: TagilCity.ru Напомним, что на место в городскую думу Нижнего Тагила претендует шесть кандидатов: Сергей Бурлай от ЛДПР, Александр Долгоруков от партии «Единая Россия», Михаил Бояркин от КПРФ, Надежда Журавлева — «Яблоко», Сергей Шамшуров от «Справедливой России» и самовыдвиженец Сергей Бердников. Изначально кандидатов было семеро. Однако самовыдвиженец Александр Иванов, работающий на УВЗ сменным мастером, оповестил избирком о снятии своей кандидатуры.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter