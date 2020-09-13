Росгвардия, наблюдатели и безопасность. Как проходят довыборы в Нижнем Тагиле

Напомним, что на место в городскую думу Нижнего Тагила претендует шесть кандидатов: Сергей Бурлай от ЛДПР, Александр Долгоруков от партии «Единая Россия», Михаил Бояркин от КПРФ, Надежда Журавлева — «Яблоко», Сергей Шамшуров от «Справедливой России» и самовыдвиженец Сергей Бердников. Изначально кандидатов было семеро. Однако самовыдвиженец Александр Иванов, работающий на УВЗ сменным мастером, оповестил избирком о снятии своей кандидатуры.