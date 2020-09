Стали известны первые итоги довыборов в гордуму Нижнего Тагила

Две участковые избирательные комиссии разместили результаты довыборов в городскую думу по одномандатному округу № 10.

На данный момент лидируют два кандидата — Александр Долгоруков от «Единой России» и Надежда Журавлева от «Яблока». Информация о ходе голосования была предоставлена участками № 2221 и № 2236. На первом участке участке в Доме творчества Ленинского района из 1644 зарегистрированных избирателей проголосовать пришли 212 человек. Голоса распределились следующим образом: Александр Долгоруков («Единая Россия»)набрал 33,49%;

Надежда Журавлёва («Яблоко») — 31,13%;

Сергей Шамшуров («Справедливая Россия») -15,09%;

Михаил Бояркин (КПРФ) — 11,79%;

Сергей Бердников (самовыдвиженец) — 7,08%;

Сергей Бурлай (ЛДПР) — 1,42%. Еще с девяти избирательных комиссий данные не опубликованы. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле состоялись довыборы депутата в городскую думу по 10 одномандатному округу, в который входят районы Выя, Лебяжка и поселки Кирпичный, Пырловка и Евстюниха. В Нижнем Тагиле закрылись избирательные участки

