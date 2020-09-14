Стали известны первые итоги довыборов в гордуму Нижнего Тагила

Стали известны первые итоги довыборов в гордуму Нижнего Тагила

Сегодня, 09:05ПолитикаPhoto: TagilCity.ru
Две участковые избирательные комиссии разместили результаты довыборов в городскую думу по одномандатному округу № 10.

На данный момент лидируют два кандидата — Александр Долгоруков от «Единой России» и Надежда Журавлева от «Яблока».

Информация о ходе голосования была предоставлена участками № 2221 и № 2236.

На первом участке участке в Доме творчества Ленинского района из 1644 зарегистрированных избирателей проголосовать пришли 212 человек. Голоса распределились следующим образом:

  • Александр Долгоруков («Единая Россия»)набрал 33,49%;
  • Надежда Журавлёва («Яблоко») — 31,13%;
  • Сергей Шамшуров («Справедливая Россия») -15,09%;
  • Михаил Бояркин (КПРФ) — 11,79%;
  • Сергей Бердников (самовыдвиженец) — 7,08%;
  • Сергей Бурлай (ЛДПР) — 1,42%.

Еще с девяти избирательных комиссий данные не опубликованы.

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле состоялись довыборы депутата в городскую думу по 10 одномандатному округу, в который входят районы Выя, Лебяжка и поселки Кирпичный, Пырловка и Евстюниха.

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