Стали известны первые итоги довыборов в гордуму Нижнего Тагила

На данный момент лидируют два кандидата — Александр Долгоруков от «Единой России» и Надежда Журавлева от «Яблока».
Информация о ходе голосования была предоставлена участками № 2221 и № 2236.
На первом участке участке в Доме творчества Ленинского района из 1644 зарегистрированных избирателей проголосовать пришли 212 человек. Голоса распределились следующим образом:
Еще с девяти избирательных комиссий данные не опубликованы.
Напомним, вчера в Нижнем Тагиле состоялись довыборы депутата в городскую думу по 10 одномандатному округу, в который входят районы Выя, Лебяжка и поселки Кирпичный, Пырловка и Евстюниха.