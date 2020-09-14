Назван победитель довыборов в гордуму Нижнего Тагила

Назван победитель довыборов в гордуму Нижнего Тагила

Сегодня, 10:32ПолитикаPhoto: tagilCity.ru
На довыборах в городскую думу Нижнего Тагила по 10 одномандатному округу победил кандидат от партии «Единая Россия» Александр Долгоруков, сообщает избирком Свердловской области.

Он набрал 42% голосов. На втором месте оказалась Надежда Журавлева от «Яблока» с 24,8% голосов. Третье место получил Михаил Бояркин от КПРФ. Он набрал 13,6% голосов. Сергей Шамшуров («Справедливая Россия») набрал 10,5% голосов, Сергей Бердников (самовыдвиженец) — 6,6% и Сергей Бурлай («Справедливая Россия») — 2,5%.

В округе 2073 бюллетеня были признаны действительными, еще 47 забраковали. В день голосования на избирательные участки пришли 1203 человека, еще 51 тагильчанин проголосовал на дому. 855 человек проголосовали досрочно.

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле прошел основной день голосования по довыборам в гордуму. Участки работали с 08.00 до 20.00. На каждом из них была обеспечена безопасность, касающаяся недопущения распространения коронавируса, а за порядком следили сотрудники полиции и Росгвардии.

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