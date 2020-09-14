Назван победитель довыборов в гордуму Нижнего Тагила

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле прошел основной день голосования по довыборам в гордуму. Участки работали с 08.00 до 20.00. На каждом из них была обеспечена безопасность, касающаяся недопущения распространения коронавируса, а за порядком следили сотрудники полиции и Росгвардии.