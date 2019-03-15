Главный специалист по муниципальному имуществу уволился из мэрии Екатеринбурга
Сегодня, 18:40ПолитикаФото: pixabay.com
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Из администрации уральской столицы уволился глава департамента по управлению муниципальным имуществом Николай Герасимов.
Сюжеты: Екатеринбург
15 марта Герасимов работает последнюю смену, в ближайшее время ожидается назначение нового претендента на эту должность, информируют «Вечерние ведомости».
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Фото: екатеринбург.рф
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