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Суд в Екатеринбурге отказал СК в аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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03564906000450

Суд в Екатеринбурге отказал СК в аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова

Сегодня, 20:20ПолитикаФото: spravedlivo.ru
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