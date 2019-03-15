Суд в Екатеринбурге отказал СК в аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова
Сегодня, 20:20ПолитикаФото: spravedlivo.ru
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Ленинский суд Екатеринбурга отказал следственному комитету РФ в аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова. Чиновник обвиняется в получении взятки на сумму 3,4 млрд рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Вадим Белоусов был вызван в Ленинский райсуд Екатеринбурга для избрания меры пресечения под стражу. Депутат, который обвиняется в получении взятки, свою вину не признает.
Суд уральской столицы отказал Следственному комитету РФ в удовлетворении ходатайства об аресте Вадима Белоусова, информирует ТАСС.
Напомним, депутат Госдумы Белоусов обвиняется в получении взятки на сумму 3,4 млрд рублей. В декабре 2018 года его лишили неприкосновенности.
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