Шипулин, Захаров, Таскаев: 95 млн потратили на агитацию уральские кандидаты в Госдуму

Свердловские кандидаты в депутаты Госдумы потратили почти 95 млн рублей на агитацию. Всего в избирательных фондах у 31 кандидата находится более 125 млн. Больше всего в фондах у Антона Шипулина (40 млн), Константина Захарова (23,5 млн), Владимира Таскаева (17,5 млн), Максима Иванова (13 млн), Сергея Чепикова (11 млн).

Кандидаты на места в Государственной думе от Свердловской области уже имеют на своих специальных предвыборных счетах свыше 125 млн рублей. Больше всего средств числится в фондах у спортсмена и действующего депутата Госдумы Антона Шипулина (40 млн рублей), который баллотируется от Серовского избирательного округа. Еще 23,5 млн рублей в фонде у представителя УВЗ Константина Захарова, который выдвигается от Нижнетагильского округа. Почти 18 млн на спецсчете у Владимира Таскаева, экс-депутата Госдумы пятого и шестого созывов, он планирует получить голоса избирателей в Каменске-Уральском. Клан «Уралвагонзавода» - Кланы Нижнего Тагила На агитацию свердловские политики уже израсходовали почти 95 млн рублей. Среди лидеров по расходам на изготовление и размещение агитационных материалов также Шипулин (22 млн), Захаров (16 млн) и Таскаев (15 млн). В сумме эти три кандидата потратили на предвыборную агитацию 53 млн рублей — это более 55% от всех средств, которые ушли на привлечение внимания избирателей в Свердловской области на выборах в Госдуму на текущий момент. Партии потратили 61,5 млн на агитацию за кандидатов в Госдуму от Свердловской области

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