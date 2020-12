Президент РФ Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Байден получил 306 голосов выборщиков, для победы были необходимы лишь 270. В телеграмме Путин пожелал Байдену успехов. Путин отметил, что США и Россия несут особую ответственность за глобальную стабильность и безопасность в мире. Путин выразил уверенность в том, что страны, несмотря на разногласия, смогут способствовать решению многих проблем, с которыми сейчас сталкивается мир. Президент РФ считает, что российско-американское сотрудничество может отвечать интересам обеих стран, а также международного сообщества. Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами,написал в телеграмме Владимир Путин. Напомним, участвующий в выборах президента США Дональд Трамп 6 ноября заявил о своей победе. До этого его штаб обращался в суд с намерением приостановить подсчет голосов в штате Мичиган. Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах

