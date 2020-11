Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах

В США решается исход президентских выборов, которые прошли 3 ноября.

«РИА Новости» сообщают, что президент США Дональд Трамп заявил, что он одержал победу на выборах, если подсчитать «законные голоса». Также он выдвинул обвинения против процесса подсчета голосов. Трамп подозревает, что во многих штатах улучшение позиций Джо Байдена произошло не случайно. Президент отметил, что голосование по почте — это «катастрофа». Мы выиграли в ключевых штатах и, между прочим, намного, но потом это преимущество было уничтожено,сказал Трамп. По словам Трампа, на выборах было много нарушений на всей территории страны. Кроме того, он утверждает, что Республиканская партия «удержала сенат» по итогам выборов. Между тем, по оценкам CNN, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сократил отставание от Трампа в штате Джорджия до 1,9 тысяч голосов. На 5 ноября, после обработки 99% бюллетеней у обоих кандидатов примерно по 49,4% голосов избирателей. В поддержку Трампа подано всего на 1902 бюллетеня больше. В штате осталось обработать менее 20 тысяч бюллетеней. Для победы на выборах Трампу обязательно нужно выиграть в Джорджии. Напомним, штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган. Штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов на выборах в США

