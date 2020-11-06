Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах

«РИА Новости» сообщают, что президент США Дональд Трамп заявил, что он одержал победу на выборах, если подсчитать «законные голоса». Также он выдвинул обвинения против процесса подсчета голосов. Трамп подозревает, что во многих штатах улучшение позиций Джо Байдена произошло не случайно. Президент отметил, что голосование по почте — это «катастрофа».