Михаил Мишустин назначен председателем правительства РФ

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Сегодня, 16 января, Владимир Путин назначил Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Указ о назначении опубликован на официальном сайте Кремля.
Ранее кандидатуру Мишустина одобрила нижняя палата парламента. 383 депутата проголосовали «за» кандидатуру Мишустина, 41 – воздержался.
В ближайшие дни новый премьер-министр представит новый состав кабинета министров.
15 января после послания президента Федеральному собранию Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
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