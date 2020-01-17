Премьер-министр Мишустин назначил нового главу ФНС

Даниил Егоров занимал пост заместителя главы ФНС. Егоров был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. С 2001 года начал работать в ФНС.

Напомним, 15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство уходит в отставку. После этого президент предложил на пост нового премьера главу ФНС Михаила Мишустина, назначение одобрила Госдума.