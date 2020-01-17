Премьер-министр Мишустин назначил нового главу ФНС

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой ФНС Даниила Егорова. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
Даниил Егоров занимал пост заместителя главы ФНС. Егоров был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. С 2001 года начал работать в ФНС.
Напомним, 15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство уходит в отставку. После этого президент предложил на пост нового премьера главу ФНС Михаила Мишустина, назначение одобрила Госдума.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей