Мэр Пятигорска уволился из-за пандемии коронавируса

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Глава Пятигорска Андрей Скрипник принял решение уйти в отставку, об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Коронавирус
Как заявил губернатор, в Пятигорске вводится карантин в связи с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости коронавирусом.
Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу,сообщил Владимиров.
Напомним, в России зарегистрировано 27 938 случаев заболевания. Всего в мире заболели более двух миллионов человек.
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