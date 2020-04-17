Мэр Пятигорска уволился из-за пандемии коронавируса

Как заявил губернатор, в Пятигорске вводится карантин в связи с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости коронавирусом.

Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу,сообщил Владимиров.