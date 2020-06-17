Мерзлякова во время визита в Нижний Тагил: «Хочется донести искренность поправок»

Нижний Тагил посетила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова. На встрече с мэром она пояснила, что в условиях, когда общение приходится ограничивать, говорить о значении изменений в Главном законе нужно через СМИ.

По мнению Мерзляковой, в Конституции не предусмотрены соцгарантии, индексация пенсии и другие важные вопросы.

Хочется, чтобы тагильчане высказали мнение относительно необходимости внесения поправок. Ведь кому, как ни жителям города-труженика знать о роли человека труда. Кому, как ни наследникам Демидовых говорить, что культура — великое наследие нашего многонационального народа. Кому, как ни внукам и правнукам поколения победителей ратовать за сохранение исторической памяти, сказала омбудсмен.