Мерзлякова во время визита в Нижний Тагил: «Хочется донести искренность поправок»
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова обсудила с главой Нижнего Тагила организацию голосования по поправкам к Конституции. Также Мерзлякова заявила, что целью ее визита стала встреча с редакциями городских СМИ, сообщает пресс-служба мэрии.
Нижний Тагил посетила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова. На встрече с мэром она пояснила, что в условиях, когда общение приходится ограничивать, говорить о значении изменений в Главном законе нужно через СМИ.
По мнению Мерзляковой, в Конституции не предусмотрены соцгарантии, индексация пенсии и другие важные вопросы.
Хочется, чтобы тагильчане высказали мнение относительно необходимости внесения поправок. Ведь кому, как ни жителям города-труженика знать о роли человека труда. Кому, как ни наследникам Демидовых говорить, что культура — великое наследие нашего многонационального народа. Кому, как ни внукам и правнукам поколения победителей ратовать за сохранение исторической памяти, сказала омбудсмен.
Владислав Пинаев отметил, что основными приоритетами организации голосования должны быть информированность и защита здоровья горожан. Также мэр призвал тагильчан проявить ответственную гражданскую позицию.