Зеленский пообещал «освободить родину крымских татар от оккупации»

Президент Украины отметил, что путь освобождения Крыма будет долгим, однако это должно произойти.

Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе, написал Зеленский.

Напомним, что референдум по присоединению Крыма к России состоялся 16 марта 2014 года. В референдуме приняли участие 80% граждан, имеющих право голоса. За присоединение Крыма проголосовали 96,7%, в Севастополе за присоединение отдали свой голос 95,6%. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал указ о принятии в состав России республики Крым и Севастополя.