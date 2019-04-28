Зеленский в ответ Путину предложил россиянам украинское гражданство

По мнению главы Украины, граждане его страны не захотят стать «новой нефтью», в которую власти России якобы превратили свой народ.

Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет собой российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека, написал Зеленский.

По мнению лидера Украины, его соотечественники – свободные люди, которые не откажутся от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран.

Владимир Зеленский также заявил о готовности Украины предоставить гражданство «представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов».

В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех, уточнил глава украинского государства.

В завершение своего обращения президент выразил готовность к переговорам с Россией и надежду на готовность Москвы к деэслакации.