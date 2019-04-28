Зеленский в ответ Путину предложил россиянам украинское гражданство
Владимир Зеленский в ответ на введение в России упрощенной системы по выдаче паспортов гражданам Украины предложил россиянам украинское гражданство. Об этом лидер государства написал в своем телеграм-канале.
По мнению главы Украины, граждане его страны не захотят стать «новой нефтью», в которую власти России якобы превратили свой народ.
Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет собой российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека, написал Зеленский.
По мнению лидера Украины, его соотечественники – свободные люди, которые не откажутся от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран.
Владимир Зеленский также заявил о готовности Украины предоставить гражданство «представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов».
В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех, уточнил глава украинского государства.
В завершение своего обращения президент выразил готовность к переговорам с Россией и надежду на готовность Москвы к деэслакации.
С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова, пояснил Зеленский.