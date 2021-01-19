Евгений Куйвашев назначил замгубернатора Чемезова куратором свердловского Минфина

Евгений Куйвашев назначил замгубернатора Чемезова куратором свердловского Минфина

Сегодня, 13:34ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области Олег Чемезов назначен куратором регионального Минфина. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

19 января 2021 года губернатор Свердловской области подписал указ № 9-УГ (О внесении изменений в распределение обязанностей между членами Правительства Свердловской области).

Согласно документу, вице-губернатор Среднего Урала Олег Чемезов будет курировать работу Министерства финансов региона.

За Чемезовым по-прежнему останутся обязанности по курированию министерства экономики, департамента по труду, государственных закупок и энергетической комиссии Свердловской области.

Кроме того, указом регулируется работа Азата Салихова. Он будет отвечать за организацию работы департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Ранее этим занимался первый заместитель губернатора.

Напомним, 18 января сообщалось об уходе из аппарата администрации Екатеринбурга Александра Ковальчика, экс-заместителя главы города Александра Высокинского. Он будет участвовать в конкурсе на должность мэра Среднеуральска.

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