Евгений Куйвашев назначил замгубернатора Чемезова куратором свердловского Минфина

19 января 2021 года губернатор Свердловской области подписал указ № 9-УГ (О внесении изменений в распределение обязанностей между членами Правительства Свердловской области).
Согласно документу, вице-губернатор Среднего Урала Олег Чемезов будет курировать работу Министерства финансов региона.
За Чемезовым по-прежнему останутся обязанности по курированию министерства экономики, департамента по труду, государственных закупок и энергетической комиссии Свердловской области.
Кроме того, указом регулируется работа Азата Салихова. Он будет отвечать за организацию работы департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Ранее этим занимался первый заместитель губернатора.
Напомним, 18 января сообщалось об уходе из аппарата администрации Екатеринбурга Александра Ковальчика, экс-заместителя главы города Александра Высокинского. Он будет участвовать в конкурсе на должность мэра Среднеуральска.