Александр Высокинский станет первым замгубернатора Свердловской области

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ответил согласием на предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стать первым заместителем главы региона, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Встреча состоялась в резиденции губернатора. По словам Куйвашева, работая на посту главы Екатеринбурга, Александр Высокинский получил «неоценимый» опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве — первого заместителя губернатора, сказал Евгений Куйвашев. Александр Высокинский поблагодарил главу региона за оказанное доверие и сообщил, что готов приложить все необходимые усилия для решения поставленных задач. Напомним, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов официально был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Предполагается, что глава города Александр Высокинский отправится в отставку, а его место займет Орлов. СМИ: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уходит в отставку

