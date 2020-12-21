Александр Высокинский станет первым замгубернатора Свердловской области

Встреча состоялась в резиденции губернатора. По словам Куйвашева, работая на посту главы Екатеринбурга, Александр Высокинский получил «неоценимый» опыт.
Я считаю, что и этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве — первого заместителя губернатора, сказал Евгений Куйвашев.
Александр Высокинский поблагодарил главу региона за оказанное доверие и сообщил, что готов приложить все необходимые усилия для решения поставленных задач.
Напомним, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов официально был назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Предполагается, что глава города Александр Высокинский отправится в отставку, а его место займет Орлов.