Владислав Пинаев: «Дню танкиста в Нижнем Тагиле быть»

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Заседание оргкомитета по подготовке ко Дню танкиста в Нижнем Тагиле прошло в Москве. В нем принял участие врио главы города Владислав Пинаев.
Источник: Тагил-ТВ
На совещании в Москве, где присутствовал врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, обсуждались организационные вопросы по подготовке ко Дню танкиста в 2018 году.
Совещание провел зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.
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Видео: Тагил-ТВ
Более детально были расставлены приоритеты по всем направлениям. Были назначены ответственные за организацию отдельных мероприятий, включая концертную программу, спортивные мероприятия. Поэтому еще раз подтверждено, что Дню танкиста в городе быть,рассказал Владислав Пинаев.
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