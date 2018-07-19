Владислав Пинаев: «Дню танкиста в Нижнем Тагиле быть»

На совещании в Москве, где присутствовал врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, обсуждались организационные вопросы по подготовке ко Дню танкиста в 2018 году.

Более детально были расставлены приоритеты по всем направлениям. Были назначены ответственные за организацию отдельных мероприятий, включая концертную программу, спортивные мероприятия. Поэтому еще раз подтверждено, что Дню танкиста в городе быть,рассказал Владислав Пинаев.