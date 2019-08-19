«Это расправа надо мной». Замглавы Нижнего Тагила прокомментировал своё отстранение

Напомним, 16 августа Владислав Пинаев отстранил Юрченко из-за жалоб на ход работ по благоустройству соцобъектов и возможной связи чиновника с рядом подрядчиков — в частности с ООО «Караван», которая получила контракт на строительство футбольного поля в Центре образования № 1.

Претензии ко мне: якобы сын — учредитель «Каравана». Этого нет и в помине не было никогда. А отстранили меня только поэтому. Категорически не согласен с этим и готов отстаивать, и судиться. Насколько я знаю, прокуратура провела проверки по коррупционным составляющим — эти данные не подтвердились,рассказал TagilCity.ru Владимир Юрченко.

По словам Юрченко, назначенная Владиславом Пинаевым проверка не имеет оснований, и оскорбляет его честь и достоинство.

Это просто расправа надо мной… кому-то я перешёл дорогу. Я 19 лет работаю в муниципальной службе, 5 лет управлением горхозяйством руководил. У меня никогда не было никаких конфликтов. Я работаю с дорожниками, помогаю во всех вопросах. Я — законопослушный человек. Это расправа надо мной, просто натуральная — лично главой города,говорит Владимир Юрченко.