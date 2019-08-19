«Это расправа надо мной». Замглавы Нижнего Тагила прокомментировал своё отстранение
Заместитель главы Нижнего Тагила по строительству Владимир Юрченко прокомментировал TagilCity.ru своё отстранение от должности. Юрченко заявил, что недоволен решением мэра Владислава Пинаева: жалобы в его адрес неверны, и он готов отстаивать свою честь в суде.
Претензии ко мне: якобы сын — учредитель «Каравана». Этого нет и в помине не было никогда. А отстранили меня только поэтому. Категорически не согласен с этим и готов отстаивать, и судиться. Насколько я знаю, прокуратура провела проверки по коррупционным составляющим — эти данные не подтвердились,рассказал TagilCity.ru Владимир Юрченко.
По словам Юрченко, назначенная Владиславом Пинаевым проверка не имеет оснований, и оскорбляет его честь и достоинство.
Это просто расправа надо мной… кому-то я перешёл дорогу. Я 19 лет работаю в муниципальной службе, 5 лет управлением горхозяйством руководил. У меня никогда не было никаких конфликтов. Я работаю с дорожниками, помогаю во всех вопросах. Я — законопослушный человек. Это расправа надо мной, просто натуральная — лично главой города,говорит Владимир Юрченко.
Ранее Владислав Пинаев сообщил TagilCity.ru, что жалобы на ход работы по благоустройству ему поступили от простых жителей. По словам Пинаева, после сверки выяснилось, что претензии возникли к объектам, где работать должны компании, которые, по данным мэра, могут быть аффилированы с сыном Владимира Юрченко. В частности, речь шла об ООО «Караван», который обязался построить футбольное поле в ЦО № 1 за 25,5 миллионов рублей до 31 декабря.