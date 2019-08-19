«Справедливая Россия» подала иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Сегодня, 15:56ПолитикаФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина
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Партия «Справедливая Россия» обратилась в суд с иском о снятии кандидатуры Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому одномандатному округу из-за сокрытия 13 миллионов рублей, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу суда.
Исковое заявление поступило в суд 16 августа, дата заседания пока не назначена. Напомним, избирательная комиссия опубликовала данные о доходах кандидатов. Наибольший доход оказался у кандидата от «Единой России» Антона Шипулина. Однако выяснилось также, что биатлонист не задекларировал ценные бумаги и денежные счета в одном из банков на сумму 13 миллионов рублей.
От «Справедливой России» заявлен фельдшер скорой помощи Алексей Коровкин. В его декларации также найдены ошибки.
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