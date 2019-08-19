«Справедливая Россия» подала иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

Исковое заявление поступило в суд 16 августа, дата заседания пока не назначена. Напомним, избирательная комиссия опубликовала данные о доходах кандидатов. Наибольший доход оказался у кандидата от «Единой России» Антона Шипулина. Однако выяснилось также, что биатлонист не задекларировал ценные бумаги и денежные счета в одном из банков на сумму 13 миллионов рублей.