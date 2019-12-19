Путин ответил на жалобы о «мусорной» реформе

Хорошо, будут вывозить к Северному Ледовитому океану, тогда тарифы еще в 10 раз вырастут, ответил Путин.

Президент рассказал, что стране необходим современный подход в работе по вывозу и переработке мусора. Однако по его словам, при этом важно учитывать мнение граждан.

Мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в СССР и России никогда не было. Мы создаем ее с нуля. Основные решения в целом приняты. Созданы федеральный и региональные операторы, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Мне кажется, не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать, где будут перерабатываться и захораниваться отходы. Нужно избавиться от серых схем и криминала. Люди возмущаются ростом тарифов — надо объяснять, откуда взялись цифры в квитанциях,сказал Владимир Путин.

Пресс-конференция президента России проходит в Москве сегодня, 19 декабря. По заявлению организаторов, на ней присутствует рекордное число журналистов — 1895.