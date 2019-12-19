Путин ответил на жалобы о «мусорной» реформе

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о проблемах с исполнением «мусорной» реформы. На ежегодной пресс-конференции главу страны спросили, почему мусор из Санкт-Петербурга вывозят в Ленинградскую область.
Хорошо, будут вывозить к Северному Ледовитому океану, тогда тарифы еще в 10 раз вырастут, ответил Путин.
Президент рассказал, что стране необходим современный подход в работе по вывозу и переработке мусора. Однако по его словам, при этом важно учитывать мнение граждан.
Мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в СССР и России никогда не было. Мы создаем ее с нуля. Основные решения в целом приняты. Созданы федеральный и региональные операторы, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Мне кажется, не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать, где будут перерабатываться и захораниваться отходы. Нужно избавиться от серых схем и криминала. Люди возмущаются ростом тарифов — надо объяснять, откуда взялись цифры в квитанциях,сказал Владимир Путин.
Пресс-конференция президента России проходит в Москве сегодня, 19 декабря. По заявлению организаторов, на ней присутствует рекордное число журналистов — 1895.
Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, за первый квартал 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы.