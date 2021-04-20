Офисы лишившегося лицензии банка «Нейва» открылись в Екатеринбурге

Сейчас в отделениях банка ведется прием заявлений на возврат средств и получение справок. На официальном сайте «Нейва» также запущен сервис приема заявок и открыта возможность заказа справок, выписок по счетам. Клиентам предоставлена возможность предъявить требования кредиторов, сообщает Е1.
Временная администрация вновь запустила сайт банка, где появились адреса и режим работы отделений, в которых принимают заявления от клиентов на возврат средств.
Потребители банковских услуг, имеющие ячейки в банке «Нейва» в Екатеринбурге, могут обратиться по адресу на Чапаева с 20 апреля 2021 года.
За информацией по всем вопросам можно обратиться с 9:00 до 18:00 в отделения в Екатеринбурге, по адресам: улицы Чапаева 3а, Крауля 44, пр. Космонавтов 40, Шварца 14.
Офисы в соседних городах работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресам:
Перед посещением банка клиент может скачать и распечатать на сайте образцы заявлений. Кроме того, прием обращений доступен через отправку письменных вложений отделением почты России, но для этого требуется нотариальное удостоверение документов.
Напомним, лицензия Центрального Банка на осуществление операций отозвана у Банка «Нейва» с 16 апреля 2021 года. Это связано с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.