Полиция Нижнего Тагила охраняет рекламные щиты кандидатов в Государственную думу (ФОТО)

О присутствии полицейских под рекламным щитом кандидата сообщил в редакцию TagilCity.ru читатель Леонид:

В городе Нижний Тагил, на улице Индустриальной 30, в районе АТП-6, уже третьи сутки в грузопассажирской «ГАЗели» дежурят сотрудники полиции. При опросе цели нахождения на данном месте получен ответ: выполняют указания руководства - «охраняют рекламный щит с рекламой кандидата в депутаты Государственной думы».

TagilCity.ru напоминает о том, что предварительное голосование состоится уже в это воскресенье. Рекламные щиты в Нижнем Тагиле периодически подвергаются нападениям вандалов, но прецеденты, когда атаке подвергались баннеры кандидатов, неизвестны редакции TagilCity.ru. Тем не менее, полиция осуществляет их охрану.

Утром 19 мая журналист TagilCity.ru заметил охрану рекламного щита одного из кандидатов в центре Нижнего Тагила. Девушка-полицейский в звании старший сержант подтвердила, что осуществляет охрану щита кандидата.

Лично я не слышала про приказ охранять щиты. Я, скорее, выполняю распоряжение пояснила журналисту TagilCity.ru девушка-полицейский.

СМИ Свердловской области сообщают о том, что полиция охраняет щиты и других кандидатов предварительного голосования.

Фото читателей Ura.ru

Сегодня ситуацию прокомментировало руководство полиции Нижнего Тагила:

Комплексные силы МУ МВД России «Нижнетагильское», которые обеспечивают правопорядок на территории города, несут службу в обычном режиме по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений. Маршруты несения службы нарядов полиции утверждены планом комплексного использования сил и средств органов внутренних дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка на улицах и иных общественных местах сообщил в ответ на запрос TagilCity.ru полковник Константин Мальцев, временно исполняющий обязанности Ибрагима Абдулкадырова, находящегося в очередном отпуске.

Полковник отметил, что заявлений о порче щитов кандидатов в полицию не поступало. Источник в полиции, пожелавший остаться неизвестным, следующим образом объяснил ситуацию:

Щиты всех кандидатов установлены в людных местах с большим движением пешеходов и транспортных средств и, соответственно, находятся в непосредственной зоне патрулирования. Наряды комплексных сил полиции обращают внимание на сохранность щитов в целях недопущения фактов их порчи, что является административным нарушением. Профилактика правонарушений – одно из направлений деятельности полиции, при их совершении полицию совершенно обоснованно обвинили бы в бездействии.