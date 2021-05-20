Порно с собственной 10-летней дочерью снимал свердловчанин

Порно с собственной 10-летней дочерью снимал свердловчанин
Порно с собственной 10-летней дочерью снимал свердловчанин
Сегодня, 16:24ПолитикаФото: pixabay.com
Житель Североуральска снимал порно с собственной 10-летней дочерью. Заявление на мужчину написала в полицию супруга, узнав об «увлечениях» мужа.

Следователи завели еще одно уголовное дело на 49-летнего жителя Североуральска, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Мужчина, используя цифровой фотоаппарат, снимал на фото и видео обнаженную 10-летнюю дочь. По версии следствия, преступные действия в отношении несовершеннолетней подозреваемый совершал в середине апреля 2021 года.

Второе уголовное дело возбуждено по ст. 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»).

На данный момент мужчина находится под стражей.

Напомним, в съемке порно с 9-летней девочкой подозревается 46-лений житель Нижнего Тагила. За данное преступление ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

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