Итоги праймериз свердловские единороссы подведут на конференции в начале июня

Итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», которое пройдет с 24 по 30 мая, подведут на конференции, запланированной на пятницу, 4 июня. Именно в этот день будут утверждены черновые списки кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского законодательного собрания от «ЕР», сообщил источник URA.RU.
Затем списки направят на окончательное утверждение съезда, но фактически все уже будет решено, рассказал собеседник близкий к руководству регионального отделения партии.
Однако в пресс-службе регионального отделения «ЕР» уточнили, что дата конференции еще не утверждена, и 4 июня — лишь один из возможных вариантов.
Напомним, больше 7,6 тысячи человек собираются принять участие в предварительном голосовании «Единой России». При этом почти половина кандидатов ранее никогда не участвовали в политической жизни государства, а треть участников -молодые политики до 35 лет.