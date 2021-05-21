Итоги праймериз свердловские единороссы подведут на конференции в начале июня

Итоги праймериз свердловские единороссы подведут на конференции в начале июня
Итоги праймериз свердловские единороссы подведут на конференции в начале июня
Сегодня, 13:39ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Итоги праймериз с утверждением списков кандидатов в депутаты Госдумы и ЗакСО свердловские единороссы подведут на конференции в начале июня.

Итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», которое пройдет с 24 по 30 мая, подведут на конференции, запланированной на пятницу, 4 июня. Именно в этот день будут утверждены черновые списки кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского законодательного собрания от «ЕР», сообщил источник URA.RU.

Затем списки направят на окончательное утверждение съезда, но фактически все уже будет решено, рассказал собеседник близкий к руководству регионального отделения партии.

Однако в пресс-службе регионального отделения «ЕР» уточнили, что дата конференции еще не утверждена, и 4 июня — лишь один из возможных вариантов.

Напомним, больше 7,6 тысячи человек собираются принять участие в предварительном голосовании «Единой России». При этом почти половина кандидатов ранее никогда не участвовали в политической жизни государства, а треть участников -молодые политики до 35 лет.

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