Итоги праймериз свердловские единороссы подведут на конференции в начале июня

Итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», которое пройдет с 24 по 30 мая, подведут на конференции, запланированной на пятницу, 4 июня. Именно в этот день будут утверждены черновые списки кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского законодательного собрания от «ЕР», сообщил источник URA.RU.