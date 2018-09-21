Алексей Кожемяко назначен врио главы Екатеринбурга

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19 сентября в Екатеринбурге назначен врио мэра города, им стал первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко.
Сюжеты: Екатеринбург
19 сентября мэрия Екатеринбурга опубликовала документы, в которых сообщалось о назначении первого заместителя главы администрации на пост временно исполняющего обязанности мэра города.
25 сентября состоится первое заседание нового созыва думы Екатеринбурга, на котором планируется избрать мэра уральской столицы.
Полномочия действующего главы администрации Александра Якоба завершатся при вступлении в должность нового руководителя Екатеринбурга, сообщает Znak.com.
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