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Алексей Кожемяко назначен врио главы Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Алексей Кожемяко назначен врио главы Екатеринбурга

Сегодня, 15:20Политика
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