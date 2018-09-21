Зарплаты чиновников обошлись Екатеринбургу в 1 млрд рублей за полгода

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960 829 тыс. рублей были потрачены на содержание администрации Екатеринбурга за первое полугодие 2018 года.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации из мэрии Екатеринбурга, на содержание администрации города за первое полугодие 2018 года были потрачены 960 829 тыс. рублей. Здесь работают 3 554 муниципальных рабочих.
Однако в данную сумму не включены расходы на сотрудников автономных и бюджетных муниципальных учреждений, количество которых за первое полугодие составило 51 тысячу человек.
Всего в 2018 году на «общегосударственные расходы» администрация Екатеринбурга выделила 2,8 млрд рублей, сообщает Znak.com.
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