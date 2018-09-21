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Зарплаты чиновников обошлись Екатеринбургу в 1 млрд рублей за полгода
Сюжеты:
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Зарплаты чиновников обошлись Екатеринбургу в 1 млрд рублей за полгода

Сегодня, 17:30Политика
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