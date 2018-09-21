Зарплаты чиновников обошлись Екатеринбургу в 1 млрд рублей за полгода

По информации из мэрии Екатеринбурга, на содержание администрации города за первое полугодие 2018 года были потрачены 960 829 тыс. рублей. Здесь работают 3 554 муниципальных рабочих.

Однако в данную сумму не включены расходы на сотрудников автономных и бюджетных муниципальных учреждений, количество которых за первое полугодие составило 51 тысячу человек.