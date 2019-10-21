Свердловский омбудсмен Мерзлякова вошла в совет по правам человека при Президенте РФ
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вошла в Совет по правам человека при Президенте РФ. Указ главы государства опубликован портале правовой информации.
Омбудсмен отметила, что для нее назначение стало неожиданностью.
Очень важно, что в СПЧ включили человека, знающего жизнь. Я понимаю, что мне здесь придется значительно труднее, чем вчера, даже с физической точки зрения — надо бывать и тут, и там, и везде. Но с точки зрения защиты прав человека это очень хорошая позиция, рассказала Мерзлякова интернет-изданию Znak.
Также Мерзлякова пояснила, что останется омбудсменом на Среднем Урале, а в СПЧ будет работать на общественных началах. Она будет работать в регионе и выносить в Москву то, что не удастся осуществить на месте.
Мерзлякова вошла в состав СПЧ вместе с исполнительным директором МИА «Россия сегодня» Кириллом Вышинским, советником президента Валерием Фадеевым и президентом Центра прикладных исследований и программ Александром Точеновым. Валерий Фадеев назначен новым руководителем совета.