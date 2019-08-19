В Нижнем Тагиле проведет прием граждан омбудсмен Татьяна Мерзлякова
Сегодня, 19:38ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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В Нижнем Тагиле 22 августа проведёт прием жителей города уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для того, чтобы попасть на прием к омбудсмену необходимо записаться 20 августа по телефонам: 41-09-86, 41-09-89, 42-15-78. Запись осуществляется с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
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