Убытки от массовых беспорядков в Казахстане составили более 300 млн долларов

Власти Республики Казахстан подсчитали все то, что было разбито и разграблено в ходе недавних массовых беспорядков. Ущерб составил почти 313 млн долларов.

Погромы в Казахстане произошли после Нового года. Недовольные скачком цен на автомобильный газ водители жгли машины и бросали камни в полицейских. Экс-главу КНБ Казахстана подозревают в попытке госпереворота Позже выяснилось, что этим воспользовались экстремисты. И в дружественной России Республике чуть было не дошло до гражданской войны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился за военной помощью к странам-союзникам по договору о коллективной безопасности. Начавшееся кровопролитие остановили. В настоящее время ситуция взята под контроль. В отношении мятежников и заговорщиков возбуждены и расследуются уголовные дела. Всего было, напомним, арестовано более 4, 5 тысячи человек в том числе бывший глава комитета национальной безопасности Карим Масимов и его сподвижники. Последних обвиняют в госизмене. Как выяснили следователи, все они знали о лагерях экстремистов в горах, но об этом молчали. И те беспрепятственно взяли Алматы. Чтобы освободить город, Токаев отдал приказ военным стрелять на поражение без предупреждения. Ущерб от массовых беспорядков в Республике подсчитали. Как сообщается в официальном паблике правительства РК, это 136,8 млрд тенге или около 313 миллионов долларов. В такую сумму оценивается повреждение 351 объекта недвижимости. Речь идет не только о магазинах и бутиках, это еще и 45 зданий органов государственной власти. Только ремонт президентсткой резиденции в Алматы обойдется стране в 66 млн долларов.

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