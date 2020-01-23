Главой Пенсионного фонда России назначен Максим Топилин
Сегодня, 11:42ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России, сообщает «Коммерсантъ».
Его предшественник Антон Дроздов занял пост заместителя министра финансов.
На посту главы министра труда Максима Топилина сменил Антон Котяков.
Возглавлявшая министерство здравоохранения Вероника Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства.
Напомним, что ранее премьер-министр утвердил структуру аппарата правительства, в штат которого вошли 1545 человек, из которых девять заместители. Алексей Уваров и Ольга Кривонос сохранили свои должности замов. Первым заместителем стал Валерий Сидоренко.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей