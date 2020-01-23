Главой Пенсионного фонда России назначен Максим Топилин

Напомним, что ранее премьер-министр утвердил структуру аппарата правительства, в штат которого вошли 1545 человек, из которых девять заместители. Алексей Уваров и Ольга Кривонос сохранили свои должности замов. Первым заместителем стал Валерий Сидоренко.