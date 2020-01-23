Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию

Предложено расширить полномочия членов Федерального собрания, внести изменения в часть 1 статьи 103 Конституции относительно формы, в которой депутаты Госдумы одобряют назначение председателя правительства. В новой редакции сказано, что парламентарии будут утверждать главу Кабинета министров. Также в 103 статью предложено добавить пункт о том, что кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров будут утверждаться Госдумой по представлению председателя правительства.

Статью 83 Конституции предложено дополнить пунктом о том, что президент только после консультации с сенаторами будет назначать и освобождать от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти, отвечающих за госбезопасность, иностранную политику, оборону и предотвращение ЧС.

Помимо этого, предложено прописать в Конституции, что МРОТ не будет ниже прожиточного минимума. Поправки предполагают также формирование пенсионного обеспечения.

Из части 3 статьи 81, где речь идет о двух сроках президентства, считают возможным убрать слово «подряд», согласно поправкам, быть может гражданин, проживающий в России не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства.