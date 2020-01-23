Уральский врач назначен заместителем министра здравоохранения РФ

Владимир Уйба родился в 1958 году в городе Омске. В 1982 году он стал выпускником УГМУ. После выпуска он два года работал в свердловской городской больнице терапевтом. В 1984–1989 гг. занимал должность главврача профилактория Белоярской атомной электростанции в Заречном. С 1989 по 1999 год был начальником медико-санитарной части Белоярской АЭС. В 1999 году был назначен на пост заместителя главы ФМБА при Министерстве здравоохранения РФ, в связи с чем переехал в Москву. В 2004 году стал руководителем Федерального медико-биологического агентства.