Уральский врач назначен заместителем министра здравоохранения РФ
Бывший свердловский врач, выпускник Свердловского медицинского института Владимир Уйба, назначен премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на должность заместителя главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщает Znak.
Ранее Владимир Уйба был руководителем Федерального медико-биологического агентства. Сейчас эту должность занимает Вероника Скворцова, бывший министр здравоохранения.
Владимир Уйба родился в 1958 году в городе Омске. В 1982 году он стал выпускником УГМУ. После выпуска он два года работал в свердловской городской больнице терапевтом. В 1984–1989 гг. занимал должность главврача профилактория Белоярской атомной электростанции в Заречном. С 1989 по 1999 год был начальником медико-санитарной части Белоярской АЭС. В 1999 году был назначен на пост заместителя главы ФМБА при Министерстве здравоохранения РФ, в связи с чем переехал в Москву. В 2004 году стал руководителем Федерального медико-биологического агентства.
Также в Москву переехала другой бывший уральский врач Юлия Мирошникова. Она работала с Владимиром Уйбой еще в Заречном. Позже стала заместителем главы ФМБА. Ее ныне покойный супруг Станислав Тхай в 90-е годы был деловым партнером уральского политика и предпринимателя Антона Бакова. Позже стал главой «Росплазмы», производил препараты крови и создавал сеть плазмоцентров по России.