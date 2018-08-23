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#домахорошо
Губернатор Свердловской области отстранил от должности Олега Кагилева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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08 02 kagilev

Губернатор Свердловской области отстранил от должности Олега Кагилева

Сегодня, 15:10Политика
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