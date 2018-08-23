Губернатор Свердловской области отстранил от должности Олега Кагилева

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23 августа на заседании областного правительства Евгений Куйвашев заявил об отстранении от работы и.о. руководителя ГКУ «Управление капитального строительства» Олега Кагилева.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: РИА «Новый День»
23 августа и.о. руководителя ГКУ «Управление капитального строительства» Олег Кагилев был отстранен от занимаемой должности, о чем на заседании областного правительства объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава региона пояснил, что получил письмо из управления Генеральной прокуратуры с материалами проверки по Олегу Кагилеву. Евгений Куйвашев рассказал, что следственный комитет РФ уже занимается их рассмотрением. Губернатор Свердловской области объявил о необходимости поиска нового руководителя.
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