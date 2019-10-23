Ройзман заявил о готовности вновь стать депутатом Госдумы

Однако Ройзман уточнил, что речь идет об общей готовности вернуться в политику, а не о том, что он намерен баллотироваться в 2021 году. Напомним, Ройзман уже был депутатом Госдумы в период с 203 по 2007 годы.

Я никогда не скрывал, что, если будут какие-то честные выборы, хоть мэра, хоть губернатора, хоть депутата Государственной Думы, если будут выборы, на которых меня зарегистрируют, я пойду,подчеркнул Ройзман.