Ройзман заявил о готовности вновь стать депутатом Госдумы
Сегодня, 14:42ПолитикаФото: Страница в соцсети Евгения Ройзмана
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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о своей готовности вновь стать депутатом Госдумы.
Однако Ройзман уточнил, что речь идет об общей готовности вернуться в политику, а не о том, что он намерен баллотироваться в 2021 году. Напомним, Ройзман уже был депутатом Госдумы в период с 203 по 2007 годы.
Я никогда не скрывал, что, если будут какие-то честные выборы, хоть мэра, хоть губернатора, хоть депутата Государственной Думы, если будут выборы, на которых меня зарегистрируют, я пойду,подчеркнул Ройзман.
Также он отметил, что «никуда не делся», напомнив, что занимается спортом, хосписами, борется с наркотиками. По его словам, политика для него не является самоцелью.
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