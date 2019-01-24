Путин пригласил турецких бизнесменов на ИННОПРОМ в Екатеринбург
Сегодня, 20:27ПолитикаФото: kremlin.ru
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Владимир Путин пригласил на ИННОПРОМ, который пройдет в 2019 году в Екатеринбурге, турецких предпринимателей.
Глава государства пригласил Турцию к участию в выставке ИННОПРОМ-2019. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.
По словам Владимира Путина, он увидел заинтересованность предпринимателей из Турции в укреплении на российском рынке, информирует ТАСС.
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