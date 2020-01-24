Путин назначил Мединского своим помощником
Сегодня, 11:56ПолитикаФото: Страница Владимира Мединского в соцсети
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Президент России Владимир Путин назначил экс-министра культуры Владимира Мединского своим помощником.
Соответствующий указ размещен 24 января на портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания.
Напомним, Владимир Мединский занимал пост министра культуры с 21 мая 2012 года по 15 января 2020 года.
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