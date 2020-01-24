Путин назначил Мединского своим помощником

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию

После назначения нового главы ФНС на 34 тагильские компании поданы иски о банкротстве

«Мало запретить людям пластик». В Нижнем Тагиле ищут помещение для музея мусора

«Вакансий много, работать негде». В Тагиле прошла первая ярмарка вакансий 2020 года

Под Нижним Тагилом умер 22-летний солдат-срочник из Серпухова

С 2020 года в России вводится ряд мер для поддержки рождаемости

В Кольцово самолет с 200 пассажирами совершит аварийную посадку

На Урале мать шестилетней девочки не поверила ее заявлениям о домогательствах отчима

В Екатеринбурге за 16 миллионов рублей продают белоснежную квартиру